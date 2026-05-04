Heidelberg – Bahnstadt: Baustart für weiteren Ausbau der Promenade im westlichen Stadtteil

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Arbeiten laufen ab Mitte Mai / Umleitung über Feldweg unterhalb der Promenade.

Die Stadt Heidelberg beginnt Mitte Mai 2026 mit dem weiteren Ausbau der Bahnstadt-Promenade zwischen der Kumamotostraße und der Eppelheimer Terrasse. Die Arbeiten sollen Mitte November 2026 abgeschlossen sein. Während der Bauzeit ist dieser Promenaden-Abschnitt, der in Richtung Pfaffengrund liegt, für den Fuß- und Radverkehr gesperrt. Die Umleitung führt über den Feldweg unterhalb der Promenade und die Simferopolstraße.

Die Stampfbetonmauer an der Promenade wird zwischen Kumamotostraße und Eppelheimer Terrasse in drei Teilabschnitten auf insgesamt 190 Metern fortgesetzt. Diese trennt den Fuß- und Radweg von der Wohnbebauung. Dabei werden auch der Asphaltbelag des Fuß- und Radwegs fertiggestellt sowie eine neue Wegebeleuchtung installiert. Nach Abschluss der Arbeiten ist die 1,4 Kilometer lange Spazier- und Radstrecke hin zum Pfaffengrunder Feld komplett fertiggestellt.

Im Zuge der Bauarbeiten werden auch die Platzflächen in der Kumamoto- und in der Marie-Baum-Straße im Übergangsbereich zur Promenade ausgebaut. Die Gestaltung orientiert sich an den übrigen Wohnstraßen. Insgesamt werden acht neue Bäume mit Staudenunterpflanzung gepflanzt. Die Finanzierung erfolgt über das Treuhandvermögen Bahnstadt.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 15:53