Germersheim – kvhs: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen

germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – „Handhabung eines Feuerlöschers – Sicherheit mit Köpfchen – Kurs B“

Veranstaltung mit Marco Zauner, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07. Beginn: Mittwoch, 13. Mai 2026, 18.30 bis 20.30 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 38 Euro/Person.

„Nähen und Schneidern – für Anfängerinnen und Anfänger sowie Fortgeschrittene- B“

Veranstaltung mit Dagmar Palluch, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07. Beginn: Dienstag, 19. Mai 2026, 18.30 bis 21.30 Uhr, Kursende: 16. Juni 2026, Kursdauer: 5 Termine, Teilnahmegebühr: 62 Euro/Person.

„Leberreinigung – Entlastung und Regeneration – Vortrag A“

Veranstaltung mit Alexander Scheurer, Germersheim, August-Keiler-Straße 34, Goethe-Gymnasium, Ostbau, EG, Saal 045. Beginn: Donnerstag, 21. Mai 2026, 19.30 bis 21.00 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 10 Euro/Person.

Eine Anmeldung ist zu allen Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule Germersheim zwingend erforderlich, telefonisch unter 07274-53382 oder per E-Mail an vhs@kreis-germersheim.de.

Weitere Infos auch unter www.kvhs-germersheim.de

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 16:18