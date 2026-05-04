Frankenthal – Junge Juristinnen und Juristen beginnen ihren Referendardienst beim Landgericht

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Beim Landgericht Frankenthal (Pfalz) haben heute 21 Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare ihren juristischen Vorbereitungsdienst angetreten.

Der Präsident des Landgerichts Harald Jenet und Richterin am Landgericht Johanna Rosbach begrüßten die jungen Juristinnen und Juristen in ihrem Haus, beglückwünschten sie zur bestandenen ersten juristischen Prüfung nach Abschluss des Studiums und wünschten ihnen viel Erfolg bei dem nun beginnenden zweijährigen Referendariat. In dieser Zeit sollen die jungen Nachwuchskräfte auf die praktische Arbeit in den klassischen juristischen Berufen bei Gericht und Staatsanwaltschaft sowie als Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte und Verwaltungsjuristinnen bzw. Verwaltungsjuristen vorbereitet werden. Sie durchlaufen dazu mehrere Stationen. Ergänzt wird die praktische Ausbildung durch wöchentlich stattfindende Arbeitsgemeinschaften.

Das Referendariat schließt mit dem Zweiten Juristischen Staatsexamen ab.

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 16:37