Eberbach – Vollsperrung Friedrich-Ebert-Straße, nach Einfahrt Tiefgarage bis Kreuzung Friedrichstraße

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Umleitung über Friedrichstraße und Luisenstraße.

Wegen Kabelarbeiten auf dem Leopoldsplatz und der ebenfalls erforderlichen Querung der Friedrich-Ebert-Straße, wird der Teilabschnitt Friedrich-Ebert-Straße, ab Einmündung Friedrichstraße bis Einfahrt Tiefgarage von Montag, 26.05.2026 bis Freitag, 06.07.2026 voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert!

Der Wochenmarkt findet in dieser Zeit auf dem Leopoldsplatz und auf der Friedrich-Ebert-Straße statt.

Die Eingänge zum Rathaus und Standesamt sind jederzeit begehbar.

Quelle: Stadtverwaltung Eberbach

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 15:58