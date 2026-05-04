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04.05.2026, 16:01 Uhr

Dossenheim – Brandstifter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

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Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg hat das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen einen 28-jährigen Mann erlassen. Ihm wird eine schwere Brandstiftung vorgeworfen.

Der Tatverdächtige soll bis zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt mit der 30-jährigen Zeugin in einer Partnerschaft gelebt haben. Nachdem es am 1. Mai 2026 zu heftigen Streitigkeiten unter den beiden gekommen sei, habe der 28-Jährige im Verlauf des Mittags in einer Sprachnachricht über sein Mobiltelefon das „Abfackeln“ ihrer Wohnung angekündigt. In Ausführung dieses Plans habe sich der Tatverdächtige am selben Tag mit einer mit Benzin befüllten 1,5-Liter-Flasche an die Wohnadresse seiner Ex-Freundin in der Bergstraße in Dossenheim begeben. Nachdem er sich Zutritt zur menschenleeren Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin verschafft habe, die sich im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses befindet, soll er an verschiedenen Orten im Inneren Feuer gelegt haben. In wenigen Minuten stand die Wohnung in Vollbrand. Gegen 12:30 Uhr bemerkte ein Anwohner das Feuer und setzte einen Notruf ab. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Die Wohnungen im ersten Obergeschoss wurden durch das Feuer unbewohnbar.

Trotz sofortiger Evakuierung des Mehrfamilienhauses erlitten zwei Personen Rauchgasintoxikationen, welche durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt wurden.

Der Schaden am Wohngebäude wird nach derzeitigem Ermittlungsstand auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

Der 28-jährige Tatverdächtige stellte sich am Abend selbstständig der Polizei und wurde am Folgetag, dem 2. Mai 2026, dem Ermittlungsrichter des Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg auf Grund bestehender Fluchtgefahr Haftbefehl wegen schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit Körperverletzung in zwei tateinheitlichen Fällen. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde dieser in Vollzug gesetzt und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.

Quelle:
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim
Staatsanwaltschaft Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 16:01

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