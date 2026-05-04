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AHewitt Keith Saunders 2 hr
04.05.2026, 19:17 Uhr

Bensheim – Klavierabend mit Angela Hewitt

AHewitt Keith Saunders 2 hrBensheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Kunstfreunde Bensheim: Die kanadische Pianistin und Bach-Expertin spielt am 9. Mai im Parktheater Werke von Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert und Bach.

Angela Hewitt zählt zu den führenden Pianistinnen unserer Zeit und genießt weltweit hohes Ansehen – insbesondere als Interpretin der Werke Johann Sebastian Bachs. Am Samstag, 9. Mai, ist die gebürtige Kanadierin zu Gast in der Klassik-Reihe der Kunstfreunde Bensheim – zum zweiten Mal nach ihrem Auftritt Parktheater im Jahr 2007.
Neben einem breit gefächerten Repertoire und regelmäßigen Auftritten in Europa, Amerika und Asien hat sich Angela Hewitt mit ihren vielfach ausgezeichneten Einspielungen einen herausragenden Ruf erarbeitet. 2020 wurde sie mit der Bach-Medaille der Stadt Leipzig geehrt, die erstmals in ihrer Geschichte an eine Frau verliehen wurde.
Von 2016 bis 2022 realisierte sie mit ihrer „Bach Odyssee“ ein außergewöhnliches Projekt: In zwölf Recitals präsentierte sie das gesamte Klavierwerk Bachs, unter anderem in der Londoner Wigmore Hall, in New York, Ottawa, Tokio und Florenz. Ihre Interpretation des „Wohltemperierten Klaviers“ wurde von der Presse begeistert aufgenommen; die London Times lobte die „Frische“ ihres Spiels. Auch ihr Gesamtzyklus der Bach-Werke für Hyperion Records gilt als Meilenstein der Diskografie.
Darüber hinaus umfasst ihre umfangreiche Diskografie Werke von Couperin bis Messiaen. Ihre Einspielungen der Beethoven-Sonaten wurden 2022 abgeschlossen, parallel begann sie eine vielbeachtete Gesamteinspielung der Mozart-Sonaten. Ihr Album „Love Songs“ erreichte Spitzenplätze in den britischen Klassikcharts. 2015 wurde sie in die „Hall of Fame“ des Gramophone Magazine aufgenommen.

Als Solistin und Dirigentin vom Klavier aus arbeitete Angela Hewitt mit renommierten Orchestern weltweit, darunter das Toronto Symphony, die Lucerne Festival Strings und das Kammerorchester Basel. 2019 gab sie ihr Debüt als Dirigentin im Wiener Musikverein. Konzertreisen führten sie zuletzt durch Europa und Nordamerika; zudem ist sie regelmäßig in bedeutenden Musikzentren wie Wien, Amsterdam oder New York zu erleben. Seit vielen Jahren ist sie eng mit der Wigmore Hall in London verbunden, wo sie als Artist-in-Residence wirkt.
Angela Hewitt begann im Alter von drei Jahren mit dem Klavierspiel und trat bereits als Vierjährige erstmals öffentlich auf; ein Jahr später erhielt sie ihr erstes Stipendium. Sie studierte in Ottawa bei Jean-Paul Sévilla, bevor der Gewinn der Toronto International Bach Piano Competition 1985 ihre internationale Karriere einleitete. Für ihr künstlerisches Wirken wurde sie vielfach ausgezeichnet. Zudem ist sie Mitglied der Royal Society of Canada, Trägerin mehrerer Ehrendoktorwürden und Visiting Fellow des Peterhouse College in Cambridge. 2020 wurde ihr mit der Wigmore Medal eine besondere Auszeichnung für ihre langjährige künstlerische Verbindung zur Londoner Wigmore Hall verliehen. Die Künstlerin lebt in London und Ottawa und ist eng mit Umbrien verbunden, wo sie das Trasimeno Music Festival gegründet hat, das jährlich ein internationales Publikum anzieht.
Bevor mit Johann Sebastian Bachs c-Moll-Partita am 9. Mai im Bensheimer Parktheater ein unübertreffliches Meisterwerk erklingt, gibt es Kostproben von gleich vier Klassik-Koryphäen: Von Mozart, Beethoven, Haydn und Schubert sind eher selten gespielte Werke zu hören, die zeigen, dass auch sogenannte Nebenwerke vortrefflich sein können.
Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Ab 19 Uhr laden die Kunstfreunde zu einer Einführung (in englischer Sprache) ins Foyer des Parktheaters ein. Im Gespräch mit der Künstlerin wird auf unterhaltsame Weise das Programm des Abends erläutert. Karten gibt es online unter kunstfreunde-bensheim.de, bei bekannten Vorverkaufsstellen sowie ab 18.30 Uhr an der Abendkasse.

Quelle: Kunstfreunde Bensheim e.V.

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 19:17

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