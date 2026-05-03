Sinsheim – TSG Hoffenheim verlängert Vertrag mit Andrej Kramarić

Sinsheim/Hoffenheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim und Rekordtorjäger Andrej Kramarić schreiben ihre gemeinsame Erfolgsgeschichte fort. Der 34 Jahre alte kroatische Nationalspieler hat seinen Ende Juni 2026 auslaufenden Vertrag im Kraichgau vorzeitig verlängert.

„Andrej ist eines der Gesichter des Klubs und hat die TSG in der vergangenen Dekade geprägt. Seit seiner Ankunft vor mehr als zehn Jahren ist er eine zentrale Stütze des sportlichen Erfolgs und absoluter Führungsspieler. Er ist ein Ausnahmefußballer mit besonderen Fähigkeiten und zudem ein ehrgeiziger Musterprofi, der sowohl auf als auch neben dem Platz Verantwortung übernimmt. Wir sind sehr froh, dass Andrej weiterhin Teil unserer Mannschaft bleibt“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer der TSG Hoffenheim. „Dass sich ein Spieler so sehr mit einem Verein identifiziert wie Andrej mit der TSG, ist im heutigen Fußballgeschäft eine Ausnahme. Er ist zu einer Klub-Legende geworden. Wir freuen uns, dass wir auch zukünftig auf seine Qualitäten und internationale Erfahrung zählen können.“

Andrej Kramarić hat sich für die Vertragsverlängerung bewusst entschieden: „Ich bin sehr stolz darauf, auch in Zukunft das TSG-Trikot tragen zu können. Jeder weiß, was mir dieser Verein bedeutet. Ich fühle mich hier extrem wohl, der Klub und die Region sind längst zu meiner zweiten Heimat geworden. Ich bin glücklich, dass diese besondere Beziehung weitergeht“, sagt der 34-jährige Kroate. „Ich fühle mich topfit und freue mich ganz besonders darauf, mit der TSG wieder international antreten zu können. Wir haben als Team unter der Führung von Andreas Schicker und Chris Ilzer einen ehrgeizigen Weg eingeschlagen, der noch nicht zu Ende ist. Wir haben viel vor mit dieser Mannschaft und ich werde alles dafür geben, unsere Ziele zu erreichen.“

Andrej Kramarić wechselte im Januar 2016, zunächst auf Leihbasis, vom englischen Premier-League-Klub Leicester City zur TSG Hoffenheim. Auf seinem Konto stehen derzeit 358 Pflichtspieleinsätze, mit denen er zum Rekord-Feldspieler der TSG avanciert. Zudem ist Kramarić mit 156 Treffern Rekordtorschütze des Klubs und seine 73 Torvorlagen stellen ebenfalls eine Bestmarke der TSG dar. In der ewigen Torschützenliste der ausländischen Bundesligaspieler liegt der Kroate mit 138 Treffern auf Rang drei hinter Robert Lewandowski (312) und Claudio Pizzaro (197). In der aktuellen Spielzeit kommt Andrej Kramarić wettbewerbsübergreifend auf 20 Scorerpunkte (13 Tore, sieben Vorlagen) und ist damit gemeinsam mit Fisnik Asllani bester Scorer des Teams.

Während seiner Zeit als TSG-Profi nahm Kramarić unter anderem an zwei Weltmeisterschaften teil und wurde mit Kroatien 2018 Vize-Weltmeister sowie 2022 WM-Dritter. Mit bislang 114 Länderspielen steht er auf Rang vier der ewigen kroatischen Bestenliste, 36 Tore bedeuten Rang drei hinter Davor Suker (45) und Ivan Perisic (38).

Quelle: TSG Hoffenheim

Zuletzt aktualisiert am 3. Mai 2026, 09:00