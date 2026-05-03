Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Eine routinemäßige Verkehrskontrolle in der Waldseer Straße entwickelte sich am Samstagabend (02.05.2026) zu einem umfangreichen Polizeieinsatz mit zahlreichen Straftaten.

Ausgangspunkt war ein Verstoß gegen die Gurtpflicht: Polizeikräfte stoppten einen 49-jährigen Opel-Vectra-Fahrer, der nicht angeschnallt war. Schnell stellte sich heraus, dass dies nur ein kleiner Teil der Verstöße war.

Der Mann konnte weder Ausweis noch Führerschein vorzeigen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl über 1.150 Euro vorlag. Durch sofortige Zahlung konnte er eine Festnahme abwenden.

Doch damit nicht genug: Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gehörten ursprünglich zu einem Lkw, zudem waren HU- und Zulassungsstempel gefälscht. Für den Opel bestand weder eine gültige Zulassung noch Versicherungsschutz. Aufgrund bereits ähnlicher Vorfälle in der Vergangenheit wurde das Fahrzeug zur Verwertung sichergestellt.

Auch der Verdacht auf Drogenkonsum bestätigte sich: Die Beamten bemerkten Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum, ein Urintest reagierte positiv auf Amphetamine. Eine Blutprobe wurde angeordnet.

Gegen den 49-Jährigen wird nun wegen zahlreicher Delikte ermittelt, darunter Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Steuerhinterziehung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Trunkenheit im Straßenverkehr.

Die Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Quelle: Polizei Schifferstadt (ots)

Zuletzt aktualisiert am 3. Mai 2026, 11:14