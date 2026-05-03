Osterburken/Neckar-Odenwald-Kreis/Bofsheim. Am späten Samstagabend kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der L 582 in Richtung Bofsheim, bei welchem ein 49-jähriger Lenker eines Dodge und eine 57-jährige Lenkerin eines Seat an der Unfallstelle verstarben.

Ein 49-Jahre alte Lenker eines Dodge befuhr die L 582 in Fahrtrichtung Bofsheim. Vor einer unübersichtlichen Rechtskurve überholte der Fahrer mehrere Fahrzeuge. Direkt nach der Kurve kam ihm die 57-jährige Seat-Lenkerin entgegen und es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde der Dodge nach rechts gegen einen dort fahrenden VW geschleudert. Der VW wurde von der Fahrbahn abgewiesen und wurde aufgrund einer Böschung wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Der Fahrer des VW-Bus blieb unverletzt. Der 11-jährige Mitfahrer des VW-Bus war aufgrund der Gurtmarke am Hals leichtverletzt. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die 41-jährige Beifahrerin im Dodge, sowie der 57-jährige Beifahrer im Seat mussten schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden. An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden i.H.v. 100.000 EUR. Zur Klärung der Unfallursache wurden beide Fahrzeuge sichergestellt. Neben der Polizei waren Rettungsdienst, Notarzt, Feuerwehr, Notfallseelsorger und die Straßenmeisterei im Ein-satz. Der Verkehrsunfalldienst Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Landstraße war für die Unfallaufnahme und Erstellung des Gutachtens bis gegen 22.30 Uhr gesperrt.

Zuletzt aktualisiert am 3. Mai 2026, 08:55