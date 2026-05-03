Neckar-Odenwald-Kreis / Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Tragischer Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (03.05.2026) auf der B37: Ein 72-jähriger Autofahrer ist bei einem schweren Alleinunfall ums Leben gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 15:10 Uhr mit seinem Suzuki-Jeep aus Richtung Binau kommend unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aufwendig befreit werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 72-Jährige noch an der Unfallstelle.

Besonders dramatisch: Das Unfallfahrzeug drohte nach dem Aufprall eine Böschung hinabzustürzen. Einsatzkräfte sicherten den Pkw mit mehreren Seilen, um ein Abrutschen aus etwa fünf bis sechs Metern Höhe zu verhindern.

Im Großeinsatz waren zahlreiche Rettungskräfte: Die Feuerwehr rückte mit acht Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften an, der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen, zwölf Einsatzkräften sowie einem Rettungshubschrauber vor Ort.

Die B37 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis etwa 18:00 Uhr teilweise voll gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Quelle: Polizei Mosbach (ots)

Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2026, 00:19