Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden und zwei verletzten Personen hat sich in Mannheim ereignet. Nach ersten Erkenntnissen kam es auf der Viehhofstraße in Fahrtrichtung Innenstadt zu einer folgenschweren Kollision.

Ein 25-jähriger Fahrer eines Hyundai wollte in Höhe einer Tankstelle auf die rechte Fahrspur wechseln und übersah dabei offenbar einen herannahenden BMW, der von einem 19-Jährigen gesteuert wurde und mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW nach rechts abgewiesen und kollidierte anschließend mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos. Das Fahrzeug kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.

Der 19-jährige Fahrer sowie seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Der 25-jährige Unfallverursacher blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang, insbesondere zur Geschwindigkeit des BMW, hat das Polizeirevier Mannheim-Oststadt übernommen.

Quelle: Polizei Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 3. Mai 2026, 11:04