Edenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein schwerer Fahrradunfall unter Alkoholeinfluss hat sich am Freitagabend (01.05.2026) im Woogweg in Edenkoben ereignet. Ein 69-jähriger Mann wurde dabei erheblich verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der Radfahrer gegen 19:34 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrrad. Er kam von der Fahrbahn ab, geriet in einen Grünstreifen und stürzte schließlich in einen Bachlauf. Dabei zog er sich schwere Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich zu.

Der Mann wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet.

Gegen den 69-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Alkohol im Straßenverkehr – auch bei Fahrradfahrern – ein erhebliches Unfallrisiko darstellt.

Quelle: Polizei Edenkoben (ots)

Zuletzt aktualisiert am 3. Mai 2026, 14:13