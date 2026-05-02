Mörlenbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L3120 zwischen Bonsweiher und Mörlenbach ist am Freitag (01.05.2026) ein 75-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht nun dringend einen wichtigen Zeugen in einem beigen Audi.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 12:00 Uhr am Abzweig nach Ober-Liebersbach. Der Radfahrer kam aus Richtung Liebersbach (K11) und wollte die L3120 überqueren, um auf dem gegenüberliegenden Radweg weiterzufahren.

Dabei missachtete er nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt zweier in Richtung Mörlenbach fahrender Pkw. Während der erste Fahrer noch ausweichen konnte, kam es mit dem nachfolgenden Fahrzeug zur Kollision auf der Fahrbahn. Der Radfahrer wurde durch den Aufprall zu Boden geschleudert und schwer verletzt.

Rettungseinsatz & Sperrung:

Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die L3120 war bis etwa 16:15 Uhr voll gesperrt.

Wichtiger Zeuge gesucht:

Bei dem ersten Pkw, der noch ausweichen konnte, handelt es sich um einen beigen Audi. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort und wird dringend als Zeuge benötigt.

Polizei-Hinweis:

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei alle Zeugen, sich zu melden. Polizeistation Heppenheim: Telefon: 06252 / 7060

Quelle: Polizei Hessen / Polizeistation Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Mai 2026, 10:39