Mannheim-Neckarstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagnachmittag (01.05.2026) hat die Polizei in der Lahnstraße in Mannheim einen 33-jährigen Autofahrer gestoppt, der ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

Nach Angaben des Polizeipräsidium Mannheim wurde der Mann gegen Nachmittag von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Neckarstadt kontrolliert. Zunächst gab der Fahrer an, seinen Führerschein nicht mitzuführen. Eine anschließende Überprüfung ergab jedoch schnell, dass der aus Karlsruhe stammende Mann derzeit keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Diese war ihm zuvor im Rahmen eines verkehrsrechtlichen Strafverfahrens für mehrere Monate entzogen worden.

Gegen den 33-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt mit Fahrzeugen jeglicher Art.

Die Situation konnte vor Ort entschärft werden: Die 32-jährige Beifahrerin, die im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, übernahm das Steuer und setzte die Fahrt fort. Nach Einschätzung der Polizei wäre dies von Anfang an die rechtlich zulässige und sichere Lösung gewesen.

Polizei bittet um Beachtung:

Das Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis stellt eine Straftat dar und kann erhebliche rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim (ots)

Zuletzt aktualisiert am 2. Mai 2026, 08:52