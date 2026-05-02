Ludwigshafen-Nord / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Streifenteam der Polizei hat am Abend des 01. Mai 2026 am Europaplatz gleich zwei per Haftbefehl gesuchte Personen festgenommen – nachdem einer der Tatverdächtigen zunächst die Flucht ergriffen hatte.

Nach Angaben der Polizeidirektion Ludwigshafen wollten die Einsatzkräfte im Rahmen einer routinemäßigen Streife einen Mann und seine Begleiterin kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Noch während der Kontrolle flüchtete er plötzlich zu Fuß.



Verfolgung durch die Polizei:

Nach einer mehrere hundert Meter langen Verfolgung konnten die Beamten den Flüchtigen stellen und festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden als gestohlen gemeldete Dokumente aufgefunden.

Im weiteren Verlauf stellten die Einsatzkräfte fest, dass auch die weibliche Begleiterin per Haftbefehl gesucht wurde.

Konsequenz:

Beide Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Hintergrund:

Offene Haftbefehle werden konsequent vollstreckt. Polizeikontrollen führen immer wieder zur Festnahme gesuchter Personen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen (ots)

Zuletzt aktualisiert am 2. Mai 2026, 10:24