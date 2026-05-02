Ludwigshafen-Mitte / Metropolregion Rhein-Neckar – Körperverletzung in der Wredestraße – Täter flüchtig | Polizei bittet um Hinweise

Ludwigshafen-Mitte. (ots) In den frühen Morgenstunden des Samstags (02.05.2026) ist es in der Wredestraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein Mann verletzt wurde.

Nach Angaben der Polizeidirektion Ludwigshafen ereignete sich der Vorfall gegen 03:50 Uhr. Dabei schlug eine bislang unbekannte Person einem anderen Mann mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff eine Platzwunde im Gesicht.

Der Tatverdächtige konnte noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte unerkannt flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen gesucht:

Wer Hinweise zur Tat oder zum flüchtigen Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Hinweis:

Gewaltdelikte werden strafrechtlich konsequent verfolgt. Hinweise aus der Bevölkerung können entscheidend zur Aufklärung beitragen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 2. Mai 2026, 09:47