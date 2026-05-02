Landau / Annweiler / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei bestem Wetter und hohem Verkehrsaufkommen ist es am 01. Mai auf der beliebten Motorradstrecke B48 zwischen Annweiler und Johanniskreuz zu gleich zwei schweren Verkehrsunfällen gekommen. Mehrere Personen wurden teils schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizeidirektion Landau ereignete sich der erste Unfall im Kurvenbereich: Ein Motorradfahrer verlor die Kontrolle und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu.

Kurz darauf kam es zu einem weiteren, deutlich schwereren Unfall: Ein Motorradfahrer verlor ebenfalls in einer Kurve die Kontrolle, geriet auf die Gegenfahrbahn und rutschte zusammen mit seiner Soziusfahrerin in einen entgegenkommenden PKW. Ein nachfolgender Motorradfahrer erkannte die Situation zu spät, kollidierte mit dem am Boden liegenden Motorrad und stürzte ebenfalls – auch sein Sozius wurde in den Unfall verwickelt.

Die Bilanz der beiden Unfälle:

9 beteiligte Personen

3 Schwerverletzte

2 Leichtverletzte

1 Rettungshubschrauber im Einsatz

Vollsperrung und Teilsperrung der B48

4 beschädigte Fahrzeuge, teils Totalschaden

Die Insassen des beteiligten PKW blieben glücklicherweise unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war in beiden Fällen nicht angepasste Geschwindigkeit in den kurvenreichen Streckenabschnitten die mutmaßliche Unfallursache.

Hinweis der Polizei:

Gerade auf beliebten Motorradstrecken wie der B48 kommt es bei gutem Wetter regelmäßig zu erhöhtem Verkehrsaufkommen. Fahrer werden eindringlich gebeten, ihre Geschwindigkeit den Straßen- und Verkehrsverhältnissen anzupassen.

Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)

Symbolbild MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 2. Mai 2026, 09:57