Heidelberg-Weststadt / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht auf Freitag (01.05.2026) ist es am Bahnhofsvorplatz in Heidelberg zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 24-jähriger Mann verletzt wurde – nachdem er Zivilcourage gezeigt hatte.

Nach Angaben des Polizeipräsidium Mannheim ereignete sich der Vorfall gegen 02:50 Uhr. Der 24-Jährige hatte zuvor drei männliche Jugendliche beobachtet, die eine Frau offenbar verbal bedrängten. Als er eingriff und die Jugendlichen aufforderte, ihr Verhalten zu unterlassen, entwickelte sich zunächst ein Streitgespräch.

Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation: Die Jugendlichen griffen den Mann unvermittelt an und schlugen sowie traten auf ihn ein. Dabei erlitt der Geschädigte eine Schnittverletzung an der rechten Wange sowie eine Schwellung im Bereich des Jochbeins.

Nach der Attacke flüchteten die drei Tatverdächtigen zu Fuß in unbekannte Richtung. Auch die zuvor bedrängte Frau entfernte sich während der Auseinandersetzung vom Ort des Geschehens.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.



👉 Zeugen gesucht:

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern oder der bislang unbekannten Frau geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221 / 18570-0 zu melden.



⚠️ Hinweis der Polizei:

Zivilcourage ist wichtig – dennoch sollten Bürgerinnen und Bürger stets auf die eigene Sicherheit achten und im Zweifel frühzeitig die Polizei verständigen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim (ots)

Zuletzt aktualisiert am 2. Mai 2026, 09:22