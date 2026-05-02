Bad Bergzabern – Birkenhördt / Metropolregion Rhein-Neckar – Dramatische Szenen am Lauterschwaner Rappenfelsen: Am Nachmittag des 01.05.2026 ist ein achtjähriges Mädchen bei einem Kletterunfall rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Bad Bergzabern wurde das Kind nach dem Sturz durch die Freiwillige Feuerwehr Dahner Felsenland aufwendig aus dem Gelände gerettet. Anschließend erfolgte die medizinische Versorgung vor Ort, bevor das Mädchen mit einem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik gebracht wurde.

Glück im Unglück:

Trotz der erheblichen Sturzhöhe erlitt das Kind nach aktuellem Stand nur leichte Verletzungen.

Der Lauterschwaner Rappenfels ist ein beliebtes Ziel für Kletterer und Ausflügler – insbesondere bei gutem Wetter kommt es dort zu erhöhtem Besucheraufkommen.

Hinweis:

Gerade in felsigem Gelände besteht erhöhte Absturzgefahr. Kinder sollten stets besonders gesichert und beaufsichtigt werden.

Quelle: Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Zuletzt aktualisiert am 2. Mai 2026, 10:53