Worms – Nibelungen-Festspiele: Zusätzliche Tribünen auf der Bühne ermöglichen ein ungewöhnlich nahes Theatererlebnis

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Mitten im Geschehen: Zuschauertribünen auf der Bühne bei den Nibelungen-Festspielen 2026

Zusätzliche Tribünen auf der Bühne ermöglichen ein ungewöhnlich nahes Theatererlebnis

Bei den Wormser Nibelungen-Festspielen 2026 werden Zuschauer erstmals Gelegenheit haben, besonders nah am Bühnengeschehen zu sitzen: Ganz im Sinne einer Shakespeare’schen Bühnenanordnung entstehen mitten auf der Bühne vor dem Wormser Dom zwei zusätzliche Tribünen links und rechts von der Hauptspielfläche. Diese ermöglichen ein besonders unmittelbares Theatererlebnis.

Die Idee hinter diesen Bühnenplätzen ist eng mit der künstlerischen Idee der diesjährigen Inszenierung verbunden: Das Wormser Theaterfestival zeigt vom 17. Juli bis 2. August das neue Stück „DIE HUNNENKÖNIGIN“ des britischen Autors Oliver Lansley. Dieses entsteht in enger Kooperation mit der englischen Theatergruppe „Les Enfants Terribles“, deren Inszenierungen ein spektakulärer Genremix zwischen Schauspiel, Tanz und Musik sind, und immer die unmittelbare Nähe des Publikums suchen. Der Bühnenbildner Sean Turner ließ sich deshalb für die Festspiele in Worms von der Grundidee des Shakespeare’schen „Globe Theatres“ und dessen Zuschaueranordnung rund um die eigentliche Bühne inspirieren. Durch die geplanten Tribünenelemente links und rechts auf der Bühne entsteht gemeinsam mit der Haupttribüne der Eindruck einer Zuschauerarena, die das Geschehen auf der Bühne umgibt und selbst auch mit bespielt werden kann.

Autor und Regisseur Oliver Lansley sowie Regisseur James Seager: „In unseren Theaterprojekten lieben wir es, die Grenzen zwischen Publikum und Darstellern aufzulösen. Wir verfügen über viel Erfahrung im immersiven Theater und möchten diese Expertise nun auch in Worms einbringen, indem wir das Publikum zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals aktiv als Spielelement auf der Bühne mit einbeziehen.“

„Mit den Bühnenplätzen im Sinne der Spielweise des Globe Theatre öffnen wir den Theaterraum bewusst. Er wird von den Zuschauenden umgeben, wodurch eine besondere Unmittelbarkeit entsteht. Diese besondere Perspektive ist ausschließlich der künstlerischen Konzeption der diesjährigen Produktion verpflichtet und bietet die Möglichkeit, das Bühnengeschehen aus nächster Nähe intensiv zu erleben“, so Petra Simon, Geschäftsführerin der Nibelungen-Festspiele.

Sitzplätze mit besonderen Bedingungen

Die seitlich auf der Bühne angeordneten Tribünen verfügen jeweils über vier Zuschauerreihen. Die Plätze werden in Kategorie 3 angeboten (So–Do 60 Euro, Fr/Sa 71 Euro). Es gilt freie Platzwahl zwischen rechter und linker Tribüne.

Die Bühnenplätze richten sich an Besucher, die das Geschehen aus nächster Nähe erleben möchten. In einzelnen Szenen werden die Tribünen auf der Bühne zudem in das Spiel einbezogen.

Zu beachten ist jedoch, dass durch die seitliche Perspektive das Bühnengeschehen eventuell nicht in jeder Szene vollständig erfasst werden kann. Auch Licht-, Ton- und Videoeindrücke können je nach Position variieren. Die Plätze befinden sich unmittelbar im Bühnengeschehen und unterscheiden sich in ihrer Wahrnehmung und ihrem Komfort von klassischen Zuschauerplätzen. Sie sind nicht barrierefrei und daher nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet.

Der Vorverkauf für die Bühnenplätze startet am 4. Mai 2026. Tickets können über die Hotline 01805 – 33 71 71 (0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Minute) oder über die Internetseite www.nibelungenfestspiele.de bestellt werden. Dort finden sich auch noch einmal alle Rahmenbedingungen zu diesen besonderen Plätzen im Detail. Ebenso bieten alle bekannten TicketRegional-Vorverkaufsstellen die Karten an.

Dank an die Partner

Die Nibelungen-Festspiele wären nicht realisierbar ohne das Engagement der Masterpartner:

EWR Aktiengesellschaft, sat Gruppe, TST GmbH, der Verbund Rheinhessen Sparkasse, LBS Landesbausparkasse Süd und SV Sparkassen Versicherung, Kultursommer Rheinland-Pfalz der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur und ZDF.

Als Premiumpartner engagieren sich beim Theaterfestival:

Volksbank Alzey-Worms eG, LOTTO Rheinland-Pfalz GmbH, die Kampagne „Rheinland-Pfalz. Gold“ des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz, Gaul Catering GmbH & Co.KG, ROWE Mineralölwerk GmbH und Fachingen Heil- und Mineralbrunnen GmbH sowie die Wormser Zeitung.

Zuletzt gilt der Dank natürlich auch unseren Hauptpartnern:

Vannini, Löhr Automobile Worms, United Brands GmbH, Dreißigacker & Sohn oHG, MEDI-Gruppe/Group GmbH, Weingut Pfannebecker und RPR1.

Fotocredit: Sean Turner

Quelle: Nibelungenfestspiele gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 1. Mai 2026, 10:00