Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Adler Mannheim haben im Finale der Deutschen Eishockey Liga ein Ausrufezeichen gesetzt und ein fünftes Spiel erzwungen. In einer packenden Partie besiegten sie die Eisbären Berlin mit 4:3 nach Verlängerung.
Nach zuvor drei Siegen der Berliner war es die erste Niederlage für die Hauptstadtmannschaft in der laufenden Best-of-Seven-Serie. Den entscheidenden Treffer in der Overtime erzielte Luke Esposito und ließ die Mannheimer Fans jubeln.
Trotz der Niederlage führen die Eisbären nach vier Finalspielen weiterhin mit 3:1 in der Serie. Spiel fünf findet am Sonntag um 16:30 Uhr in der SAP Arena Mannheim statt.
Zuletzt aktualisiert am 1. Mai 2026, 09:39