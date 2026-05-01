Heidelberg – Südliches Handschuhsheim: Baustelle rund um den Hans-Thoma-Platz ab 22. Mai beendet



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab dem 22. Mai 2026 ist die Baustelle im Bereich Hans-Thoma-Platz, nach Abschluss des dortigen barrierefreien Ausbaus, voraussichtlich fertiggestellt. Die Baustelleneinrichtung wird Ende Mai vollständig abgebaut und der Bereich für die Verkehrsteilnehmenden freigegeben.

Barrierefreier Ausbau wird abgeschlossen

Die Stadt Heidelberg hat bereits im Zuge des Umbaus der Haltestelle Hans-Thoma-Platz erste Maßnahmen zur barrierefreien Umgestaltung der Kreuzung umgesetzt. Dabei wurden die Querungsbereiche für Fußgängerinnen und Fußgänger erneuert und mit einem Blindenleitsystem ausgestattet.

Im nächsten Schritt werden sogenannte „Gehwegnasen“ hergestellt, die eine sichere und komfortable Querung der Fahrbahn ermöglichen. Hierzu müssen die unterschiedlichen Höhenverhältnisse in der Straße mit umfangreichen Arbeiten ausgeglichen werden, die eine zeitgleiche Sperrung der beiden Zufahrten zum Hans-Thoma-Platz von der Seite Tiefburg und der Seite Angelweg vom 4. Mai bis 11. Mai 2026 erfordern.

Im Nachgang wird die vorhandene, veraltete Lichtsignalanlage erneuert und barrierefrei umgebaut. Die Steuerung der neuen Anlage ermöglicht die sogenannte Pulkführerschaft der Straßenbahn entlang der nördlichen Dossenheimer Landstraße und beschleunigt damit zukünftig den ÖPNV.

Verkehrsänderungen vom 4. bis 11. Mai 2026

Die Dossenheimer Landstraße bleibt stadtauswärts Richtung Dossenheim befahrbar. Jedoch kommt es während der Bauarbeiten von Montag, 4. Mai, bis einschließlich Montag, 11. Mai 2026, zu Einschränkungen im Kreuzungsbereich. Der Verkehr wird während dieser Zeit entsprechend umgeleitet:

– Von Dossenheim kommend ist die Tiefburg über die gewohnt Umleitungsstrecke Fritz-Frey-Straße, Trübnerstraße, Zeppelinstraße, sowie über Hans-Thoma-Straße, Mühlingstraße, Biethstraße, Burgstraße zu erreichen.

– Richtung Stadtzentrum oder Klinikum kann wie gewohnt die bisherige Umleitungsstrecke genutzt werden.

– Von der Tiefburg in Richtung Dossenheim oder Stadtmitte gelangt man über den Klausenpfad.

Die Umleitungen sind vor Ort entsprechend ausgeschildert. Vom 12. Mai bis Ende der Baumaßnahme am 22. Mai 2026 besteht kein Umleitungsverkehr.

Inbetriebnahme der Ampelanlage

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 1. Mai 2026, 12:39