

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Zuge der Modernisierung der Montpellierbrücke werden in der Lessingstraße mehrere Arbeitsschritte gebündelt umgesetzt. Dafür muss die Verkehrsführung vorübergehend angepasst werden. Um die Auswirkungen auf den Verkehr möglichst gering zu halten, finden die Arbeiten überwiegend in den Abend- und Nachtstunden statt. Damit wird gewährleistet, dass wichtige Verkehrsverbindungen weiterhin bestehen.

Ab Montag, 4. Mai 2026, wird die Lessingstraße von 20 bis 5.30 Uhr in Fahrtrichtung Hauptbahnhof gesperrt. Die Arbeiten sollen bis Freitag, 15. Mai 2026, abgeschlossen sein. Die Umleitung aus der Weststadt in Richtung Hauptbahnhof verläuft über die Kreuzung Speyerer Straße/Ringstraße. Die Fahrt vom Hauptbahnhof kommend in Richtung Weststadt ist einspurig weiterhin möglich. Die Stadt Heidelberg bittet alle Verkehrsteilnehmenden sowie Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen.

Radweg entlang Lessingstraße wieder geöffnet

Gute Nachricht für den Radverkehr: Der Radweg entlang der Lessingstraße unter der Montpellierbrücke ist wieder geöffnet. Aufgrund von Betoninstandsetzungsarbeiten unter der Brücke war der Radweg aus Sicherheitsgründen gesperrt worden.

Quelle: Stadt Heidelberg



Zuletzt aktualisiert am 1. Mai 2026, 12:28