

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Stadtgebiet werden immer öfter Abfälle neben Altglas- und Altkleidercontainern abgestellt. Die Stadt Heidelberg weist darauf hin, dass jede Art von Abfällen, wie zum Beispiel Restabfall, Glas, Altkleider, Matratzen oder Elektroschrott, nicht neben den Containern abgestellt werden darf – auch dann nicht, wenn sie grundsätzlich zum Inhalt der Container passen. Abfälle, die neben Containern abgestellt werden, müssen aufwändig eingesammelt, verladen und entsorgt werden. Die Kosten trägt in der Regel die Allgemeinheit, da Verursacherinnen und Verursacher nur selten ermittelt werden können.

Die Stadt Heidelberg bittet Bürgerinnen und Bürger, Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen: Bestimmte Abfallarten können auf den Recyclinghöfen abgegeben werden. Andere Abfälle gehören in die Abfallbehälter des eigenen Hauses. Reicht die Behältergröße dauerhaft nicht aus oder ist unklar, wo Abgabemöglichkeiten bestehen, hilft das Kundenmanagement der Abfallwirtschaft unter Telefon 06221 58-29999 weiter. Die Standorte der Altglas- und Altkleidercontainer, können auf der Webseite der ASZ Heidelberg unter asz.heidelberg.de nachgeschaut werden.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 1. Mai 2026, 12:37