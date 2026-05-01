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Ponce photography wine 1543170
01.05.2026, 12:45 Uhr

Heidelberg – Große Weinwanderung in den Weinbergen von Rohrbach und Leimen am 10. Mai: Wein und Kultur von 11 bis 19 Uhr

Ponce photography wine 1543170Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Obst-, Garten- und Weinbauverein (OGWV) Heidelberg-Rohrbach e. V. lädt in Kooperation mit dem Umweltamt der Stadt Heidelberg und dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald am Sonntag, 10. Mai 2026, zur „Großen Weinwanderung“ in den Rohrbacher Weinbergen ein. Treffpunkt ist der Einstiegspunkt Soldatenweg am Erlebniswanderweg Wein und Kultur. Von 11 bis 19 Uhr erwartet Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit kulinarischen Angeboten, Weinverkostungen und Informations- und Verköstigungsständen der ortsansässigen Winzer, Erzeuger und Institutionen sowie mit den Geopark-Rangern und dem Umweltamt.

Nach der offiziellen Begrüßung um 11 Uhr durch Jochen Kohn, Stadt Heidelberg, Dr. Jutta Weber, Geschäftsführerin des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald, und Larissa Winter-Horn, 1. Vorsitzende des Obst-, Garten- und Weinbauvereins, beginnt ein gemeinsamer Rundgang entlang der vielfältigen Stände. Um 13 Uhr bietet die städtische Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ eine geologische Führung an, um 14 Uhr und 15 Uhr eine Kräuterführung. Treffpunkt für die Führungen ist der Infostand der Stadt Heidelberg zu Umweltbildung und Naturschutz.

Weinwanderweg führt erstmals auch über Leimener Gemarkung

Der Bau der Süddeutschen Erdgasleitung (SEL) wirkt sich derzeit auf weite Teile der Rohrbacher Flur aus. Das aufwendige Tunnelbauwerk zwischen dem Dormenacker und dem Dachsbuckel ermöglicht, dass die Rohrbacher Weinberge vom Bau der SEL verschont bleiben. Gleichzeitig ist dadurch die gewohnte Streckenführung des Erlebniswanderwegs im Südosten beeinträchtigt. Aus diesem Grund führt die diesjährige Route erstmals über einen Abschnitt auf Leimener Gemarkung. Die Veranstalter freuen sich, dass auf diesem Streckenabschnitt auch ein Leimener Weingut mit einem Weinstand vertreten sein wird. Außerdem informiert terranets BW mit einem Stand über den Bau der Süddeutschen Erdgasleitung.

Informations- und Mitmachstände

– Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald: Informationen und ausgewählte Wanderkarten zur Geo-Naturpark-Region sowie die Möglichkeit, im Rahmen einer Ranger-Aktion Kräutersalz herzustellen sowie ein Wildblumen-Quiz
– Stadt Heidelberg, Umweltbildung & Naturschutz: Informationen des Umweltamts zu Umweltbildung, dem Programm von „Natürlich Heidelberg“, Ausflugszielen in der Natur, Heidelberger Biotopschutz)
– Bezirksimkerverein Heidelberg e. V.: Einblick in ein Bienenvolk mit Bienenkönigin sowie umfangreiche Informationen rund um Honigbienen; ergänzt durch Honigverkostung und Verkauf regionaler Sorten
– „ENERGIEpavillon“ der Stadtwerke Heidelberg: Ausgabe von kostenlosem Trinkwasser sowie Beratung zu Produkten und Services
– Neu dabei: Gärtnerei Ackerpost mit einem Saatgut- und Gemüse-Memory und Informationen, was aktuell auf den Feldern wächst
– terranets bw mit Informationen zum Bau der Süddeutschen Erdgasleitung (SEL)

Kulinarisches Angebot von Rohrbacher Winzern und Betrieben

– Besenwirtschaft Klein: Ofenkartoffeln mit Spundekäs und Leckeres vom Grill, Wein und Secco aus eigenem Anbau, alkoholfreie Getränke
– Metzgerei Sommer: Bratwurst vom Schwäbisch-Hällischem Landschwein, Wildschweinbratwurst aus der Heidelberger Jagd, Getränke
– Weingut Bauer, Dachsbuckel: Weinauswahl, Sommergetränk „dachs“, „Burgunderprobe vom Buntsandstein“, Flammkuchen und kleine Speisen
– Weingut Clauer De Chant: Weinauswahl, unter anderem Präsentation des aktuellen Jahrgangs und hausgemachter Gugelhupf
– Weingut Clauer, Dormenacker: Regionale Spezialitäten, Bio-Produkte, Slow-Food und die „Genial Regional“-Marketing-Organisation begleiten edle Weine und Sekt auf dem „Markt der Genüsse“
– Weingut Winter: Das Weingut Hans Winter präsentiert eine Auswahl seiner Weine, Secco, Sekt und den Weincocktail „Rosi“. Neben der Weinauswahl sorgt das „illegally tasty“ aus dem Rohrbacher Ortskern für das leibliche Wohl mit Salsiccia im Brötchen (grobe italienische Bratwurst), Pizza, hausgemachtem Kuchen & Eis sowie Kaffeespezialitäten.
– Urban Wein: Der Verein begeisterter Hobby-Winzer bietet hausgemachte Wild-Spezialitäten aus Heidelberger Jagd, Rohrbacher Weine und alkoholfreie Getränke.
– Weingut Adam Müller: Ausgesuchte Weine, Sekte und Seccos, alkoholfreie Getränke und frische Brezeln
– Sektprojekt „Zwo Sume“: Flaschenvergorener Sekt aus Heidelberg, hausgemachter Spritz, leckeres Finderfood und einfach gute Vibes.

Hintergrund: Erlebniswanderweg Wein und Kultur

Der Erlebniswanderweg Wein und Kultur wurde vom Umweltamt der Stadt Heidelberg in Kooperation mit dem UNESCO Geo-Naturpark und dem Obst-, Garten- und Weinbauverein Heidelberg-Rohrbach entwickelt und seit 2013 umgesetzt. Für Naturinteressierte und Wanderer gibt es Informationstafeln zu unterschiedlichen Themen wie Rebsorten, Geologie, Klima- und Naturschutz zu entdecken

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 1. Mai 2026, 12:45

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