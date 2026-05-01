Frankenthal – Betrüger klingeln an Haustür: 83-Jährige fällt auf perfiden Trick herein

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am 30.04.2026 wurde eine 83-jährige Frankenthalerin zunächst von einem vermeintlichen Online-Bekleidungsshop angerufen und mit einer Geldforderung in Höhe von 40.000 Euro verunsichert. Kurze Zeit später wurde die Dame erneut angerufen. Diesmal gab sich der Anrufer als Polizeibeamter aus und schilderte, dass ihre Daten bei einer Razzia aufgefunden wurden, weshalb er nun einen Kriminalbeamten und einen Staatsanwalt an ihre Wohnanschrift entsenden würde um Ihre Wertgegenstände zu sichern. Um 14 Uhr erschienen zwei Männer an ihrem Haus in der Jahnstraße und gaben sich als Kriminalbeamter und Staatsanwalt aus. Die Dame händigte den beiden bislang unbekannten Männern Schmuck im Wert von ca. 150 Euro aus. Im Anschluss flüchteten die beiden fußläufig.

Falls sie etwas mitbekommen haben, nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal ihre Zeugenaussage telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei rät weiterhin:

– Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung – Fordern sie gegebenenfalls den Dienstausweis und vergewissern sie sich durch einen Rückruf bei Ihrer Polizeidienststelle, ob es diese Beamten auch gibt. Die Polizei wird sie am Telefon nicht nach Wertgegenständen und Schmuck befragen – Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

Zuletzt aktualisiert am 1. Mai 2026, 09:49