Viernheim – Weiterbildung „Ziele erreichen“ verbindet Schießsport und Pädagogik – Jugendleiter zu Besuch beim Sportschützenverein

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie sich Konzentration, Geduld und Präzision ganz praktisch erleben lassen, zeigte eine besondere Weiterbildung der städtischen Jugendförderung am Samstag, 25. April. Insgesamt 15 Jugendleiterinnen und Jugendleiter waren zu Gast beim Sportschützenverein Viernheim 1953 e.V. (SSV) und erhielten dort nicht nur Einblicke in verschiedene Disziplinen des Schießsports, sondern auch neue Impulse für ihre pädagogische Arbeit. Ob mit Pfeil und Bogen, beim Blasrohrschießen oder am Luftgewehr – die Teilnehmenden konnten unterschiedliche Angebote selbst ausprobieren und dabei erfahren, wie stark mentale Faktoren den sportlichen Erfolg beeinflussen. Unterstützt wurden sie von engagierten Vereinsmitgliedern, die ihr Wissen praxisnah vermittelten. Bereits bei der Begrüßung machte der 1. Vorsitzende des SSV, Thorsten Drogosch, deutlich, worauf es im Schießsport ankommt: Disziplin, saubere Abläufe und ein hohes Maß an Konzentration. Neben der richtigen Technik seien vor allem Selbstkontrolle und Geduld entscheidend, um ein Ziel sicher zu treffen – Fähigkeiten, die sich auch auf viele andere Lebensbereiche übertragen lassen.

Diese Verbindung von Theorie und Praxis zog sich durch den gesamten Vormittag. Bei einem gemeinsamen späten Frühstück tauschten sich die Teilnehmenden über ihre Erfahrungen aus und reflektierten, wie sich das Thema „Ziele erreichen“ in die eigene Arbeit mit Jugendlichen integrieren lässt. Besonders das bewusste Fokussieren und die dabei entstehende innere Ruhe wurden von vielen als bereichernd empfunden. Anne Gess von der städtischen Jugendförderung zeigt sich begeistert vom Engagement des Vereins: „Besser hätte man die Theorie zum Thema ‚Ziele erreichen‘ nicht praktisch erfahrbar machen können.“ Sie dankt allen Beteiligten für die gelungene Zusammenarbeit.



Die nächste Gelegenheit zur Weiterbildung bietet sich bereits im Mai im Rahmen des „Monats des Ehrenamts“. Der Schwerpunkt liegt diesmal auf handwerklichen Fähigkeiten: Am 8. Mai von 17:30 bis 21 Uhr und am 9. Mai von 9 bis 16 Uhr stehen Holzbearbeitung und der Umgang mit Werkzeugen in der Jugendwerkstatt im Treff im Bahnhof (T.i.B.), Friedrich-Ebert-Straße 8, im Mittelpunkt. Am 18. Mai können Interessierte dort von 18 bis 21 Uhr zudem das Filzen kennenlernen. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Plätze sind jedoch begrenzt. Anmeldungen nimmt Anne Gess von der städtischen Jugendförderung per E-Mail an anne.gess@viernheim.de entgegen. Auch weitere engagierte Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sind herzlich willkommen.

Quelle

Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 30. April 2026, 14:36