  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Neuer Domganist
30.04.2026, 9:31 Uhr

Speyer – Neuer Domorganist in Speyer – Bastian Fuchs wird neuer Domorganist am Dom

Neuer DomganistSpeyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren hat das Domkapitel den Kirchenmusiker Bastian Fuchs zum neuen Domorganisten am Dom zu Speyer ernannt. Er wird damit künftig eine zentrale Rolle in der musikalischen Gestaltung der Liturgie sowie im Konzertleben der Kathedrale übernehmen. Der 1994 in Neumarkt in der Oberpfalz geborene Musiker bringt eine umfassende Ausbildung und vielfältige Erfahrungen im Bereich der Kirchenmusik mit. Bereits früh widmete sich Fuchs der Orgel und schlug nach dem Studium der Katholischen Kirchenmusik an der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg den beruflichen Weg als Kirchenmusiker ein. Weitere künstlerische Schwerpunkte setzte er mit Masterstudien in Orgel und Orgelimprovisation an der Hochschule für Musik Nürnberg, die er jeweils mit Bestnoten abschloss. Berufliche Stationen führten Bastian Fuchs unter anderem an die Dome in Passau und Eichstätt, wo er als Assistent des Domkapellmeisters tätig war und zeitweise die Verantwortung für die gesamte Dommusik übernahm. Seit 2020 wirkt er als hauptamtlicher Kirchenmusiker an der Mariahilf-Kirche in München und war zudem als Assistent der Münchner Dommusik tätig.

Mit seiner breiten Erfahrung in Liturgie, Konzertgestaltung, Chorleitung und Ausbildung des kirchenmusikalischen Nachwuchses verbindet Fuchs künstlerische Qualität mit pädagogischer Kompetenz. Sein besonderes Augenmerk gilt der Orgel als liturgischem und konzertantem Instrument, das er als zentrales Ausdrucksmittel seines musikalischen Wirkens versteht. Domkapellmeister Markus Melchiori zeigt sich sehr erfreut über die Neubesetzung: „Mit Bastian Fuchs gewinnt die Dommusik einen hervorragenden Organisten und zugleich einen teamorientierten Kollegen. Seine künstlerische Qualität, seine liturgische Sensibilität und seine große Begeisterung für die Kirchenmusik werden unsere Arbeit in der Dommusik in idealer Weise bereichern.“ Auch Fuchs selbst blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe: Die Tätigkeit an einer traditionsreichen Kathedrale wie dem Speyerer Dom sei für ihn „eine zugleich herausfordernde und erfüllende nächste Station“ seines musikalischen Weges. Mit Bastian Fuchs übernimmt ein engagierter und vielseitiger Kirchenmusiker das Amt des Domorganisten, der das musikalische Leben am Speyerer Dom sowohl in der Liturgie als auch im Konzert mit neuen Impulsen bereichern wird.

Quelle
Kirchenmusiker Bastian Fuchs © privat

Zuletzt aktualisiert am 30. April 2026, 09:31

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    April 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com