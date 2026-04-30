Sinsheim – 110. Fohlenmarkt 2026 – Verkaufsoffener Sonntag am 17. Mai

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Sinsheimer Fohlenmarkt verspricht auch in diesem Jahr wieder, tausende Besucher in die Stadt zu locken. Traditionell öffnet der lokale Fach- und Einzelhandel in der Innenstadt am Fohlenmarktwochenende seine Türen zum ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres. Von 13:00 bis 18:00 Uhr kann am Sonntag, 17. Mai in der Sinsheimer Innenstadt entspannt gebummelt und geshoppt werden. Den Besuch des Fohlenmarkts mit einem Bummel durch die Innenstadt zu verbinden, lohnt sich immer und beim verkaufsoffenen Sonntag gleich doppelt: Zahlreiche Sinsheimer Geschäfte bieten an diesem Sonntag besondere Rabattaktionen an. Dazu gibt es Aktionen für Kinder und Familien wie Kinderschminken im Bücherland Sinsheim, ein Glücksrad bei der Buchhandlung Doll und eine Hüpfburg des Coffee & Kids Clubs vor dem Stadtmuseum.
Quelle
Stadtverwaltung Sinsheim
Zuletzt aktualisiert am 30. April 2026, 15:14