Schwarzach – Freiwillige erneuerten Hüttenbaudorf der Jugendfarm – Mitarbeitende von John Deere verbrachten einen Teamtag auf der Jugendfarm Schwarzach

Schwarzach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwölf Freiwillige vom John-Deere-Standort in Mannheim haben bei einem Teamtag auf der Jugendfarm Schwarzach angepackt. Die Jugendfarm gehört zur Johannes-Diakonie und ist ein Ort der inklusiven Kinder- und Jugendarbeit. Durch den Einsatz der John-Deere-Mitarbeitenden entstand ein komplett erneuertes Hüttenbaudorf zum Wohle der Kinder und als Zeichen gelebter Unternehmensverantwortung. Die Freiwilligen von John Deere hatten sich vorgenommen, beim Teamtag in Schwarzach Grundgerüste für das Hüttenbaudorf auf der Jugendfarm zu bauen. Das Team ist in seinem Arbeitsalltag unter anderem mit Automatisierung und Softwarelösungen beschäftigt. Auf der Jugendfarm widmeten sie sich mit Hammer und Nägeln dem kreativen Schaffen.„Wir hätten den Tag sicher auch mit einem Bowling-Event füllen können“, berichtete Maud Biber, bei John Deere als Managerin zuständig für vernetzte Fertigung. „Aber es war uns wichtig, an diesem Tag etwas Sinnvolles zu tun für Kinder mit und ohne Beeinträchtigung.“

Projektkoordinator Dr. Andreas Spohrer hatte das Projekt bewusst gewählt: „Auf der Jugendfarm geht es um Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und die Förderung von Kreativität – Werte, die auch unser Unternehmen prägen.“ Gemeinsam mit Teamkollegen hatte er Materialien besorgt und den Tag sorgfältig vorbereitet. Die Ehrenamtskoordinatorin der Johannes-Diakonie, Tanja Bauer, begrüßte die Freiwilligen und dankte, dass diese „mit ihrem Engagement direkt vor Ort etwas bewegen wollen“. In kleinen Teams erneuerten die Freiwilligen daraufhin die Grundgerüste und werteten das Hüttenbaudorf auch optisch auf. Am Ende des Tages stand nicht nur ein neues, stabiles Grundgerüst, sondern auch ein farbenfroher John Deere-Traktor, gezimmert und bemalt in Originalfarben – ein echter Hingucker im Hüttenbaudorf.



Melanie Ritzert, Leiterin der Jugendfarm, zeigte sich begeistert: „Die professionelle Arbeit der John-Deere-Mitarbeitenden hat mich sehr beeindruckt. Hand in Hand haben sie Großartiges geleistet.“ Durch den Einsatz der Freiwilligen könne die tiergestützte, pädagogische Arbeit auf der Jugendfarm noch vielfältiger gestaltet werden. Das Team der Jugendfarm bedankte sich herzlich für die Unterstützung und freut sich jetzt schon auf die kommenden kreativen Stunden mit den Kindern im neuen Hüttenbaudorf.

Quelle

Johannes-Diakonie Mosbach

Zuletzt aktualisiert am 30. April 2026, 15:03