Rhein-Pfalz-Kreis – Verkehrskontrollen – Aktionstag „sicher.mobil.leben“

Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, den 28.04.2026, fand der bundesweite Kontrolltag „sicher.mobil.leben – Zweiräder im Blick“ statt. Durch die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Schifferstadt wurden in diesem Rahmen mehrere Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Im Zeitraum von 11:30 bis 12:30 Uhr wurde eine Kontrollstelle an der L 530 / Neustadter Straße in Mutterstadt mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeitskontrollen eingerichtet. Es konnten insgesamt dreißig Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden, Spitzenreiter war ein Auto mit 106 km/h bei erlaubten 70 km/h. Ebenso konnte ein Motorrad mit 99 km/h und ein Linienbus mit 82 km/h gemessen werden. Im Anschluss wurde das Durchfahrtsverbot am Holzweg in Böhl-Iggelheim kontrolliert, wobei sechs Verstöße festgestellt wurden. Am Abend wurden im gesamten Dienstgebiet weitere Zweiradkontrollen durchgeführt. Hierbei konnte ein E-Scooter-Fahrer, welcher das Handy während der Fahrt verwendete, festgestellt werden. Ein 18-jähriger war infolge Marihuana-Konsums nicht mehr fahrtauglich, weshalb der zu Fuß mitgeführte E-Scooter sichergestellt und eine Fahrt untersagt wurde. Zwei E-Scooter-Fahrer benutzten den Radweg in nicht zulässiger Richtung, ein weiterer E-Scooter-Fahrer hatte kein Versicherungskennzeichen angebracht. Es konnte weiterhin ein E-Scooter-Fahrer kontrolliert werden, welcher das erforderliche Mindestalter von vierzehn Jahren noch nicht erreicht hatte. Der E-Scooter wurde auch hier sichergestellt und an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Halter des E-Scooters wurde eingeleitet.

#sichermobilleben

Quelle

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 30. April 2026, 09:13