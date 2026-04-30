Mosbach – IHK ehrt Unternehmer Prof. Dr.-Ing. Jürgen Kletti

Mannheim/Mosbach, 30. April 2026. Professor Dr.-Ing. Jürgen Kletti wurde von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. Damit würdigt die IHK das Engagement Klettis im Ausschuss für Industrie und Innovation, dem der Unternehmer von 2008 bis 2026 angehörte.

„Als erfolgreicher Unternehmer und Experte für die Digitalisierung industrieller Prozesse hat er dem Ausschuss viele wichtige Impulse gegeben“, sagte IHK-Geschäftsführer Andreas Kempff bei der Verleihung in Mosbach. Der Ausschuss für Industrie und Innovation ist einer von sieben IHK-Ausschüssen. Deren Aufgabe ist es, die IHK-Vollversammlung zu beraten und Vorschläge für die politische Positionierung der IHK zu erarbeiten.

Kletti hatte nach seinem Studium der Elektrotechnik an der Technischen Universität Karlsruhe und Promotion im Jahr 1977 MPDV gegründet. Anfangs noch Hardware produzierend, konzentriert sich das Unternehmen seit Mitte der 1980er Jahre ausschließlich auf Programmierung und Entwicklung. Mit seiner Software für Echtzeit-Planung, -Steuerung und -Optimierung unterstützt es Industrieunternehmen weltweit dabei, ihre Fertigungsprozesse zu digitalisieren. MPDV beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter, die meisten davon am Stammsitz in Mosbach. Niederlassungen gibt es in China, den USA, Singapur, Luxemburg und der Schweiz.

Bild zeigt IHK-Geschäftsführer Andreas Kempff (links) und Professor Dr.-Ing. Jürgen Kletti. Foto: MPDV

Quelle; Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar

Zuletzt aktualisiert am 30. April 2026, 14:48