Mannheim-Käfertal (ots) – Nach einem Fahrzeugbrand am Mittwochnachmittag (29.04.2026) im Bereich der Oskar-von-Miller-Straße hat die Polizei weitere Details veröffentlicht

Gegen kurz nach 17:30 Uhr geriet ein Pkw in Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Feuer vermutlich durch einen technischen Defekt im Motorraum ausgelöst. Der entstandene Motorbrand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Während der Löscharbeiten waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Der Verkehr musste im Bereich der Einsatzstelle vorübergehend umgeleitet werden, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die Fahrzeugführerin konnte sich selbstständig aus dem brennenden Fahrzeug retten und blieb glücklicherweise unverletzt.

Nach dem Abschleppen des ausgebrannten Pkw durch eine Fachfirma wurde festgestellt, dass keine Schäden an der Fahrbahn entstanden sind. Der Verkehr konnte gegen 18:40 Uhr wieder vollständig freigegeben werden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 30. April 2026, 09:08