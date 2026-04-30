Mannheim – Maskierter Räuber überfällt Wettbüro in Rheinau – Täter flüchtet mit Bargeld

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Mittwochabend gegen 21:45 Uhr betrat ein bislang unbekannter maskierter Täter ein Wettbüro in der Relaisstraße im Mannheimer Stadtteil Rheinau.

Unter Androhung von Gewalt veranlasste er den am Tresen befindlichen Angestellten zur Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute in vierstelliger Höhe verließ der Unbekannte anschließend das Lokal und rannte in Richtung Neuhofer Straße davon. Verletzt wurde durch die Tat niemand.

Der Täter trug einen grauen Trainingsanzug mit Kapuze sowie schwarze Handschuhe.

Ob der Unbekannte bei der Tat eine Waffe mit sich führte, ist noch nicht abschließend geklärt.

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Personen, die Hinweise zu der Tat oder dem Flüchtigen mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 30. April 2026, 14:39