Mannheim – Brückenprüfung: Sperrung der Diffenébrücke vom 11. bis 13. Mai 2026

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Mannheim führt in der Zeit von Montag, 11. Mai, bis Mittwoch, 13. Mai 2026 umfangreiche Prüfungen an der Diffenébrücke durch. Für die Durchführung der Arbeiten ist in diesem Zeitraum eine Vollsperrung der Diffenébrücke erforderlich. Es werden Hinweisbeschilderungen aufgestellt, welche frühzeitig auf die Sperrung aufmerksam machen. Zudem werden Umleitungsbeschilderungen eingerichtet, um den Verkehr während der Maßnahme sicher zu führen.

Übersicht der Umleitungen:

-Aus Richtung Luzenberg/Hafenbahnstraße kommend, wendet der Verkehr vor der Sperrung der Diffenébrücke und wird anschließend über die Industriestraße, Inselstraße und Friesenheimer Straße umgeleitet

-Aus Richtung Helmholz-/Bunsenstraße wird der Verkehr über die Inselstraße und Friesenheimer Straße umgeleitet

-Von der Diffenéstraße kommend, wird der Verkehr über die Friesenheimer Straße und Inselstraße umgeleitet

Weitere Informationen finden sich auf der Homepage www.mannheim.de, Stichwort Baumaßnahmen und Verkehrsführung“ sowie auf dem Mobilitätsportal der Stadt Mannheim.

Quelle

Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 30. April 2026, 14:54