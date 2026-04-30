Ludwigshafen – Verkehrseinschränkungen in der Wredestraße

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 1. Mai, sowie am Sonntag, 3. Mai 2026, ist mit Verkehrseinschränkungen in der Wredestraße im Bereich zwischen Lorientallee und Heinigstraße zu rechnen. Im genannten Zeitraum muss die Spur für Linksabbieger von der Dammstraße kommend in die Bürgermeister-Kutterer-Straße vorübergehend gesperrt werden. Zusätzlich wird der Fahrstreifen in Richtung Heinigstraße temporär gesperrt. Grund ist, dass ein Gerüst an der Weißen Hochstraße abgebaut wird, das dort im Zuge der Sanierung von Brückenkappen installiert wurde. Die Stadt bittet ortskundige Verkehrsteilnehmende den Bereich zu umfahren sowie um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen.
Quelle
Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 30. April 2026, 14:19