Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Schänzeldamm im Bereich der Bruchwiesenstraße kam es zu einem Verkehrsunfall, der einen größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst hat.

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Nach ersten Erkenntnissen kollidierten im Kreuzungsbereich mehrere Fahrzeuge. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar. Vor Ort waren Einsatzkräfte im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern, Verletzte zu versorgen und den Verkehr zu regeln.

Durch den Unfall kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen im Bereich Schänzeldamm / Bruchwiesenstraße. Autofahrer mussten mit Einschränkungen rechnen.

Ob und wie viele Personen verletzt wurden, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat die Unfallaufnahme übernommen und prüft den genauen Hergang.

🎥 Videoaufnahmen von der Einsatzstelle zeigen die Situation vor Ort sowie die laufenden Maßnahmen der Einsatzkräfte.

Quelle: MRN-News

Hinweis: Weitere Informationen folgen, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 30. April 2026, 18:29