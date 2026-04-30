Ludwigshafen – „Hair“ im Pfalzbau: Letzte Chance für das gefeierte Hippie-Musical

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zum letzten Mal in dieser Spielzeit ist Iris Limbarths Inszenierung des Musical-Klassikers Hair am Freitag, 8.5. und am Samstag, 9.5.2026, jeweils um 19.30 Uhr nochmals auf den Pfalzbau Bühnen zu sehen. Jugendliche und junge Erwachsene aus Ludwigshafen und der Metropol-Region Rhein-Neckar zeigen das Hippie-Kultstück, singen und spielen mit großer Be¬geis¬terung und Leiden¬schaft und transportieren die Handlung um den jungen Claude Hooper Bukowski mitreißend in unsere Gegenwart. Er steht vor der Frage, ob er den Kriegsdienst verweigern oder sich der mili¬tärischen Autorität unterwerfen soll.

Hair gilt als Meilenstein der Pop-Kultur. Als eines der erfolgreichsten Musicals überhaupt spiegelt es die Atmosphäre der sechziger Jahre mit den Protesten gegen den Vietnamkrieg, den Studen-tenunruhen und der schwarzen Bürgerrechtsbewegung wider. Die Unruhe der jungen Genera¬tion zeigt sich in provokativen Aktionen, mystischer Wirklichkeitsflucht und philosophischen Spe-kulatio¬nen. Drastischer Härte stehen Passagen zarter Poesie gegenüber.

Die Musikalische Leitung der mitreißenden Aufführung hat Frank Bangert, das Bühnenbild gestaltete Britta Lammers und die bunten Kostüme stammen von Heike Korn.

Preise 32 € / 27 € / 22 € / 18 €, Familienpaket 81 € / 70 € / 56 € / 47 €

Kartentelefon 0621/504 2558

Foto: © Alen Ljubic

Theater im Pfalzbau

Zuletzt aktualisiert am 30. April 2026, 09:13