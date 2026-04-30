Ludwigshafen-Friesenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht auf Mittwoch, den 29.04.2026, kam es gegen 23:52 Uhr zu einem Balkonbrand in der Hagellochstraße in Ludwigshafen-Friesenheim. Der Brand brach auf dem Balkon eines Mehrparteienhauses aus.

Nach aktuellen Erkenntnissen entstand lediglich geringer Sachschaden. Eine Person wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach der Untersuchung konnte die betroffene Person das Krankenhaus jedoch wieder verlassen.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)

Zuletzt aktualisiert am 30. April 2026, 08:38