Landau – Neues aus der Landauer Südstadt – Glacisstraße wird wieder für den Verkehr freigegeben – Arbeiten in der Moltkestraße auf der Zielgeraden

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Gute Nachrichten für Verkehrsteilnehmende und Anwohnende in der Landauer Südstadt: Die Glacisstraße wird im Laufe des Donnerstags, 30. April, nach umfassender Sanierung wieder für den Verkehr freigegeben. Mit dem Abschluss der Arbeiten im letzten Bauabschnitt zwischen Bismarckstraße und Cornichonstraße ist das Projekt nun vollständig fertiggestellt. Die Glacisstraße präsentiert sich künftig deutlich aufgewertet: Die neue Gestaltung des Straßenraums sorgt für mehr Sicherheit und Übersichtlichkeit für alle Verkehrsteilnehmenden. 38 neu gepflanzte Bäume und neun Pflanzbeete erhöhen die Aufenthaltsqualität und leisten einen wichtigen Beitrag zum Stadtklima. Im Zuge der Bauarbeiten wurden 62 Stellplätze geschaffen, neue Gas- und Wasserleitungen verlegt, die Straßenentwässerung modernisiert und auch eine neue Fernwärmetrasse geschaffen.

Die städtischen Kosten für die Maßnahme liegen wie geplant bei rund 1,9 Millionen Euro.

Auch in der benachbarten Moltkestraße gehen die Arbeiten weiter voran: Am Dienstag, 5. Mai, wird der Abschnitt zwischen Glacisstraße und Vogesenstraße asphaltiert und kann voraussichtlich am Ende der Woche wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die vollständige Fertigstellung des letzten Bauabschnitts der Moltkestraße ist bis Ende Juli geplant. Erst dann werden die neuen Verkehrsregelungen des Verkehrsquartierskonzepts Süd umgesetzt; die offizielle Eröffnung ist ebenfalls zu diesem Zeitpunkt vorgesehen.



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Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 30. April 2026, 09:26