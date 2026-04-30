Landau – Kfz-Zulassungsstelle: Software-Störung behoben – Termine am Nachmittag finden wie geplant statt

Landau/südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Software-Probleme, die dazu geführt hatten, dass am Donnerstagmorgen keine Dienstleistungen in der Kfz-Zulassungsstelle in Anspruch genommen werden konnten, sind behoben. Ab sofort sind wieder Vor-Ort-Vorgänge und Online-Vorgänge möglich.
Termine am heutigen Donnerstag, 30. April, finden seit Mittag wie geplant statt. Aufgrund des Software-Ausfalls am Vormittag kann es zu Wartezeiten kommen.
Mehr Informationen, auch zum Online-Zulassen und -Abmelden von Kfz, gibt es unter www.suedliche-weinstrasse.de/kfz.
Zuletzt aktualisiert am 30. April 2026, 14:24