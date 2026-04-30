Landau – Kfz-Zulassungsstelle: Derzeit kein Service möglich wegen Software- Ausfall

Landau/Landkreis südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße informiert am heutigen Donnerstagmorgen, 30. April, dass derzeit keine Dienstleistungen der Kfz-Zulassungsstelle in Anspruch genommen werden können.

Derzeit sind weder Vor-Ort-Vorgänge noch Online-Vorgänge möglich, da die Software ausgefallen ist. Nach aktuellem Kenntnisstand betrifft das Problem, das nach einem Software-Update aufgetreten ist, alle Zulassungsstellen deutschlandweit.

Die Kfz-Zulassungsstelle informiert derzeit telefonisch alle Kundinnen und Kunden, die für heute einen Termin gebucht haben, sofern eine Telefonnummer bei der Terminreservierung angegeben wurde.

Einige Kundinnen und Kunden mit Termin am Morgen sind bereits vor Ort. Auch diese können derzeit nicht bedient werden und erhalten einen neuen Termin.

Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße arbeitet seit etwas mehr als einer Woche mit dem neuen Programm in der Kfz-Zulassungsstelle, das bisher nicht einwandfrei lief. Seit dem heutigen Donnerstagmorgen funktioniert es gar nicht mehr. Auch für die Behördenleitung sowie die Mitarbeitenden ist die Situation sehr unzufriedenstellend. Da sich die Kreisverwaltung SÜW weder die verwendete Software noch den Dienstleister selbst aussuchen konnte, sondern entsprechende

Vorgaben umsetzt, ist die Behörde davon abhängig, dass der externe, kommunale Dienstleister die technischen Probleme schnellstmöglich behebt. Hintergrund: Die Umstellung der Software erfolgt bundesweit in allen Kfz-Zulassungsstellen

Quelle KV Landkreis südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 30. April 2026, 10:07