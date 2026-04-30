Hockenheim – Natur in der Stadt – Viel mehr als ein Mauerblümchen – 23. Tag der Natur in Hockenheim

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 23. Tag der Natur in Hockenheim dreht sich alles darum, die Natur vor der Haustür neu zu entdecken – Zwischen dem 8. und 10. Mai sowie am 12. Juni 2026 erwartet Interessierte ein vielfältiges Programm rund um die Natur in der Stadt. Neben der wohltuenden Bewegung an der frischen Luft geht es vor allem darum, viel Schönes, Seltenes, Spannendes und Interessantes direkt vor der Haustür zu entdecken. Wer die Natur besser kennt, entwickelt in der Regel auch mehr Verständnis für ihren Wert – und passt eher auf sie auf. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eingeladen sind Neugierige jeden Alters – von Kindern und Jugendlichen über Familien bis hin zu älteren Menschen. Wer an Exkursionen teilnimmt, sollte auf wettergerechte Kleidung, festes Schuhwerk und persönlichen Insektenschutz achten.



Schwammstadt im Rathaus: Wie Städte dem Klimawandel trotzen können

Am Freitag, den 8. Mai 2026, um 19 Uhr eröffnet Diplom-Biologe Uwe Heidenreich im Rathaus, Bürgersaal, den Themenschwerpunkt „Schwammstadt und die Liebe zum Wasser“. Anhand der aktuellen Herausforderungen durch Starkregen und Trockenperioden zeigt er, wie Städte wie Hockenheim widerstandsfähiger werden können. Im Zentrum steht das Konzept der Schwammstadt, bei dem Grünflächen, Versickerungsbeete, entsiegelte Böden und eine sogenannte blaue Infrastruktur dazu beitragen, Regenwasser zu speichern, Hitze zu mildern und die Lebensqualität in der Stadt zu sichern. Der Vortrag richtet sich an alle Interessierten – von Anwohnenden über Landwirte und Stadtplanende bis hin zu Schülerinnen und Schülern sowie engagierten Bürgerinnen und Bürgern – und kommt ohne spezielle Vorkenntnisse aus.

Schwammstadt zum Anfassen: Exkursion rund um Hockenheim

Am Samstag, den 9. Mai 2026, geht es um 14 Uhr an der Seebühne im Stiegwiesenpark vor Ort weiter. Bei einer rund 90-minütigen Exkursion mit Uwe Heidenreich wird sichtbar, wie der Klimawandel die Umgebung Hockenheims bereits prägt – und welche Lösungen möglich sind. Die Gruppe besucht versiegelte und entsiegelte Flächen, blickt auf landwirtschaftliche Böden, die unter Trockenheit und Starkregenschäden leiden, und lernt naturnahe Maßnahmen kennen, die Stadtbild und Wasserhaushalt verbessern können. Die Strecke ist gut zu Fuß zu bewältigen; weder Vorkenntnisse noch der Besuch des Vortrags am Vorabend sind nötig.

Morgendliches Vogelkonzert und Reise durch die Erdgeschichte

Der Sonntag, 10. Mai 2026, gehört den Frühaufstehenden und Entdeckerinnen und Entdeckern. Um 6 Uhr startet am Aquadrom-Parkplatz eine etwa 90-minütige vogelkundliche Wanderung unter dem Motto „Bei Gezwitscher Ohren und Augen auf!“. Unter Leitung von Nicole Debon vom Naturschutzbund Deutschland e.V. lauscht die Gruppe dem morgendlichen Vogelkonzert und spürt mit dem Fernglas die gefiederten „Sängerinnen und Sänger“ der Umgebung auf. Ab 10 Uhr nimmt Diplom-Geograph Thomas Kuppinger Interessierte mit auf einen landschaftskundigen Spaziergang. Treffpunkt ist das Insektenhotel auf der Streuobstwiese beim Aldi-Markt, von dort führt der Weg über das Aquadrom und das HÖP-Gelände bis zur Zehntscheune. Während der rund 2,5-stündigen Tour geht es um Fragen wie: In welcher Landschaft liegt Hockenheim, wie hat sie ihr heutiges Gesicht erhalten und welche Spuren der jüngeren Erdgeschichte sind noch erkennbar?

Expedition in den „Hoggema Dschungel“: Artenvielfalt hautnah erleben

Am Nachmittag heißt es dann „Expedition in den Hoggema Dschungel“. Von 13 bis etwa 16 Uhr steht die Streuobstwiese beim Aldi-Markt im Zeichen der Artenerfassung und Mitmachaktionen. Seit 2003 bildet diese Erfassung einen wichtigen Baustein des Tags der Natur und dokumentiert die Entwicklung der Pflanzen- und Tierwelt in Hockenheim. Fachkundige Experten führen ehrenamtlich eine „Inventur“ durch: Dr. Dietrich Nährig widmet sich Spinnen und Insekten, Dr. Karl-Friedrich Raqué gilt als ausgewiesener Ameisenkenner, und Diplom-Biologe Franz Auer bringt sein breites Wissen über Pflanzen und Tiere ein. Parallel dazu laden zahlreiche Angebote zum Mitmachen und Staunen ein – von Informationen rund um die Wurmkiste über ein Quiz für Jung und Alt bis hin zum „Heupferdchen-Zertifikat“ für Kinder. Mit Becherlupen, Mikroskopen und weiteren Geräten lässt sich die Natur aus nächster Nähe untersuchen, und Fragen an die Expertinnen und Experten sowie an das Team der Projektgruppe „Tag der Natur“ sind ausdrücklich willkommen.

Ausblick

Am 12. Juni 2026 wird der 23. Tag der Natur mit weiteren Aktionen fortgesetzt. Weitere Informationen folgen in einer gesonderten Ankündigung.

Quelle

Bild: Lokale Agenda

Zuletzt aktualisiert am 30. April 2026, 11:15