Germersheim – Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Gestern führte die Polizei diverse Verkehrskontrollen im Dienstgebiet durch. Bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Postgrabenstraße in Bellheim waren drei Autofahrer zu schnell und zwei nicht angeschnallt. Anschließend wurde in der August-Keiler-Straße in Germersheim kontrolliert. Hier kam es zu insgesamt sechs Geschwindigkeitsverstößen. Weiter waren auch dort fünf Autofahrer nicht angeschnallt. Danach nahmen die Beamten den Verkehr in der Rheinbrückenstraße ins Visier. Hier mussten neben sieben Gurtverstößen auch zwei Verstöße gegen die Kindersicherung geahndet werden. Auch zwei E Scooter Fahrer ohne gültigen Versicherungsschutz wurden aus dem Verkehr gezogen.
Quelle
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Zuletzt aktualisiert am 30. April 2026, 09:51