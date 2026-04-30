Frankenthal – vhs-Vortrag „Max Slevogt – ein Maler der Pfalz“

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Nachmittag für Kunst- und Kulturinteressierte: Der Vortrag „Max Slevogt – ein Maler der Pfalz“ am Mittwoch, den 20. Mai um 15 Uhr beleuchtet Leben und Werk des bedeutenden Impressionisten Max Slevogt, der wie kaum ein anderer Künstler mit der Pfalz verbunden ist. Als Sohn eines bayerischen Hauptmanns in Landshut geboren und in Würzburg aufgewachsen, führte Slevogts Weg über die Münchner Kunstakademie schließlich dorthin, wo er seine eigentliche künstlerische Heimat fand: in die Pfalz. Hier begegnete er nicht nur seiner späteren Frau, sondern auch den Landschaften und Motiven, die sein Werk nachhaltig prägten.

Auf dem Slevogthof, seinem langjährigen Lebensmittelpunkt, entstanden zahlreiche Gemälde, die die besondere Atmosphäre der Region einfangen und bis heute als eindrucksvolle künstlerische Hommage an die Pfalz gelten. Slevogts Werk ist dabei von beeindruckender Vielfalt: Es reicht von großformatigen Tafelbildern über Bühnen- und Wandmalerei bis hin zu Aquarellen, Zeichnungen, Druckgrafiken und Buchillustrationen. Der Vortrag lädt dazu ein, Slevogts künstlerische Entwicklung nachzuvollziehen und seine tiefe Verbundenheit mit der Pfalz neu zu entdecken – ein inspirierender Einblick in das Leben eines der bedeutendsten deutschen Impressionisten. Ergänzend findet am 30. Mai 2026 eine Exkursion zu zentralen Wirkungsstätten Slevogts in der Pfalz statt, die die Eindrücke des Vortrags vor Ort vertieft.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der Geschäftsstelle der vhs, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Tel. 06233 349203, E-Mail info@vhs-ft.de und unter www.vhs-ft.de

Quelle

vhs Frankenthal e. V.

Zuletzt aktualisiert am 30. April 2026, 10:20