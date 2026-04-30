Frankenthal – Frankenthal stärkt Profil als Sportstadt – Sportbericht 2025 im Sportausschuss vorgestellt

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem klaren Bekenntnis zum Sport als Motor für Lebensqualität, Gemeinschaft und Integration hat Oberbürgermeister und Sportdezernent Dr. Nicolas Meyer im Sportausschuss am 21. April den Sportbericht 2025 vorgestellt. Der Bericht zeigt eindrucksvoll: Frankenthal ist und bleibt eine starke Sportstadt. 48 Sportvereine mit rund 13.388 Mitgliedern prägen das sportliche Leben vor Ort und stehen für Kontinuität, Engagement und gelebten Gemeinschaftssinn. Ob Breiten-, Freizeit- oder Leistungssport – das vielfältige Angebot bietet Menschen aller Altersgruppen zahlreiche Möglichkeiten zur aktiven Teilhabe. Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die konsequente Förderung des Sports durch die Stadt. Mehr als 112.000 Euro wurden im Jahr 2025 direkt an Vereine ausgezahlt – insbesondere zur Unterstützung von Sportanlagen und der Jugendarbeit. Damit investiert Frankenthal gezielt in die Zukunft des Sports und stärkt die wichtige Arbeit der Vereine vor Ort. Auch in die Infrastruktur wird nachhaltig investiert: Mit einem Gesamtaufwand von rund 701.000 Euro sorgt die Stadt für den Erhalt und die Weiterentwicklung ihrer Sportstätten. Ein umfassendes Sportplatzgutachten bildet zudem die Grundlage für eine strategische Modernisierung der Anlagen in den kommenden Jahren.



„Frankenthal ist eine lebendige Sportstadt. Die vielen engagierten Vereine, Ehrenamtlichen und Aktiven machen den Sport zu einem unverzichtbaren Bestandteil unseres gesellschaftlichen Lebens“, betont Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer. „Unser Ziel ist es, diese starke Basis weiter auszubauen und optimale Rahmenbedingungen für alle Sporttreibenden zu schaffen. Der Sportbericht zeigt, wie gezielt wir in Förderung, Infrastruktur und Nachwuchsarbeit investieren. Jeder Euro, den wir in den Sport stecken, ist eine Investition in Zusammenhalt, Gesundheit und Zukunft unserer Stadt.“ Neben Förderung und Infrastruktur ist es vor allem das Engagement der Menschen, das Frankenthal als Sportstadt auszeichnet. Zahlreiche Veranstaltungen wie die Mini-Olympiade, der Strohhutfestlauf oder der Tag der Vereine bringen Sport, Gemeinschaft und Begeisterung zusammen und machen das sportliche Leben in der Stadt sichtbar und erlebbar. „Der Sportbericht unterstreicht: Sport in Frankenthal bedeutet mehr als Bewegung – er steht für Zusammenhalt, Integration und Lebensfreude. Die Stadt wird diesen Weg konsequent weitergehen und die Sportlandschaft auch künftig aktiv stärken“, so Nicolas Meyer.

Mehr zum Sport in Frankenthal unter www.frankenthal.de/sport

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Zuletzt aktualisiert am 30. April 2026, 10:47