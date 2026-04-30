Frankenthal – Frankenthal 2035 Erfolgreicher Auftakt – Erste Bürgerkonferenz in Frankenthal

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war die erste Bürgerkonferenz im Rahmen des Stadtentwicklungsprozesses „Frankenthal 2035“ ein voller Erfolg. Die Veranstaltung erreichte nicht nur die angestrebte Teilnehmerzahl, sondern überzeugte auch durch eine durchweg positive Bilanz und eine konstruktive Arbeitsatmosphäre. In verschiedenen Diskussionsrunden und thematischen Stationen setzten sich die Bürgerinnen und Bürger intensiv mit der Frage auseinander, wie Frankenthal im Jahr 2035 aussehen soll. Die gewählte Gruppengröße erwies sich dabei als ideal, um einen lebendigen Austausch zu ermöglichen und zugleich konkrete Ergebnisse zu erarbeiten. Besonders gelungen war der gemeinsame Perspektivwechsel hin zur Zukunft der Stadt.



Nächste Schritte im Entwicklungsprozess

Die im Rahmen der Konferenz sowie in weiteren Beteiligungsformaten und Projektteams gesammelten Impulse werden nun gebündelt und zu einem ersten Entwurf eines Leitbildes verdichtet. Dieser Entwurf wird am 20. Mai dem Lenkungskreis zur weiteren Diskussion und Ergänzung vorgelegt. Im Anschluss erfolgt eine weitere Ausarbeitung und Schärfung des Leitbildes, bevor es erneut in die Abstimmung mit der Bürgerschaft sowie den zuständigen Gremien eingebracht wird. Ziel ist es, zeitnah ein tragfähiges Leitbild zu entwickeln, das als strategischer Orientierungsrahmen für die Stadtentwicklung bis 2035 dient und zukünftige Entscheidungen sowie Prioritätensetzungen unterstützt.



Von der Analyse zur Umsetzung

Parallel dazu treten die Projektteams nach Abschluss der Bestandsaufnahme in die nächste Phase ein. Im Fokus stehen ab Mai/ Juni die Erarbeitung konkreter Handlungsfelder und Maßnahmen. Gemeinsam mit dem Leitbild sowie ergänzenden Projektskizzen bilden diese Bausteine die Grundlage für das entstehende Stadtentwicklungskonzept. Mit dem erfolgreichen Auftakt der Bürgerkonferenz ist ein wichtiger Schritt hin zu einer breit getragenen und zukunftsorientierten Entwicklung Frankenthals gelungen.

Mehr zum Projekt Frankenthal 2025 unter www.frankenthal.de/ft2035

Quelle

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 30. April 2026, 10:27