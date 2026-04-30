Frankenthal – Bessere Anbindung für Studernheim Süd

Frankenthal/Ludwigshafen/Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Linie 467 fährt neue Haltestellen an

Ab Freitag, 1. Mai 2026, treten auf der Buslinie 467 Fahrplan- und Linienweganpassungen in Kraft, die insbesondere für die Fahrgäste in Studernheim deutliche Verbesserungen mit sich bringen.

Künftig werden in beiden Fahrtrichtungen – sowohl nach Oggersheim als auch nach Frankenthal – die Haltestellen Oggersheimer Straße und Ruchheimer Weg neu bedient. Alle Fahrten der Linie 467 halten ab diesem Zeitpunkt an den beiden Haltestellen. Alle Fahrten der Linie 467 halten ab diesem Zeitpunkt an den beiden Haltestellen. Bei der Linie 466 wird die Linienführung vereinheitlicht. Während der Großteil der Fahrten bereits bislang entsprechend verkehrte, werden nun auch die verbleibenden Fahrten angepasst.

Damit wird insbesondere der Studernheimer Süden spürbar besser an den ÖPNV angebunden.

Ein wesentlicher Vorteil der Anpassung: Fahrgäste können künftig umsteigefrei mit der Linie 467 nach Oggersheim zum Hans-Warsch-Platz sowie zum Bahnhof Oggersheim fahren. Dies erleichtert den Zugang zu weiterführenden Verbindungen und verbessert die Erreichbarkeit wichtiger Ziele erheblich.

Gleichzeitig mit der neuen Linienführung wird der Busverkehr aufgrund der Beschaffenheit der Straße künftig nicht mehr über die Heinrich-Reffert-Straße geführt. Aufgrund der geringen Straßenbreite, enger Kurvenradien sowie häufigem Falschparken kam es dort in der Vergangenheit immer wieder zu Verspätungen und Befahrungsproblemen. Die Anpassung sorgt somit für einen verlässlicheren Betrieb und entlastet den sensiblen Wohnbereich.

Eine weitere Änderung betrifft den Hans-Warsch-Platz in Oggersheim:

In Fahrtrichtung Oggersheim Bahnhof ist die Haltestelle Hans-Warsch-Platz ab dem 1. Mai nur noch zum Ausstieg vorgesehen. Der Bahnhof Oggersheim bleibt von dort aus weiterhin bequem erreichbar – entweder über die rnv-Linien 73 und 89 oder über einen kurzen Fußweg. Der Ausstieg erfolgt künftig am Steig im Buschweg, gegenüberliegend der Einstiegsseite in Richtung Frankenthal.

Im Zuge der Maßnahme kommt es außerdem zu geringfügigen Anpassungen der Abfahrtszeiten im Minutenbereich. Die aktuellen Fahrpläne sind bereits über die Verbindungsauskunft sowie auf der Website unter www.vrn.de abrufbar.

Quelle VRN Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (VRN GmbH)

B1 3-5, 68159 Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 30. April 2026, 14:53