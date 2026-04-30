Eberbach – Trockenheit steigert Waldbrandrisiko – Stadtförsterei bittet um Achtsamkeit bei Waldbesuchen rund um den 1. Mai

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund der trockenen Witterung und des stetigen Windes ist die Vegetation im Wald derzeit stark ausgetrocknet. Hinzu kommen Laubreste, Nadelstreu, Äste und Reisig, die die Gefahr erhöhen. Oftmals reicht eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe, um einen Brand zu entfachen. Für den Stadtwald Eberbach sagen die Prognosen Waldbrandstufe 4 von 5 für das kommende Wochenende voraus. Ein umsichtiges Verhalten ist Voraussetzung, um Waldbrände zu verhindern. Ein sorgloser und unbedachter Umgang mit offenem Feuer kann verheerende Folgen haben.

Um den Wald zu schützen gelten folgende Regeln:

• Offenes Feuer im Wald ist nur in den dafür fest eingerichteten Feuerstellen an den Grillplätzen erlaubt.

• Ein Feuer muss immer beaufsichtigt sein und vor dem Verlassen unbedingt vollständig gelöscht werden.

• Das Grillen auf mitgebrachten Grillgeräten ist im Wald verboten.

• Ebenfalls herrscht von März bis Oktober im Wald ein generelles Rauchverbot

Die Stadtverwaltung bittet darum, im Wald und auch in Waldnähe äußerste Vorsicht beim Umgang mit offenem Feuer walten zu lassen.

Quelle

Stadtverwaltung Eberbach

Zuletzt aktualisiert am 30. April 2026, 10:38