Brühl – Freibadsaison 2026 – Gleichbleibende Eintrittspreise und Öffnungszeiten

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit Freude sehen die Verantwortlichen des Brühler Freibades der im „Wonnemonat Mai“ beginnenden Freibadsaison entgegen. Freudig im Besonderen, weil man seinen Besuchern zum gewohnt hohen Standard die gleichen Eintrittspreise und Öffnungszeiten wie im Vorjahr anbieten kann. Mit Blick auf die klammen Kassen und Personalprobleme vieler Kommunen ist das keine Selbstverständlichkeit, so Dirk Faulhaber, im Rathaus Brühl unter anderem für die Bäder zuständig.

Geöffnet werden die Eingangstore und Drehkreuze für den öffentlichen Badebetrieb am Montag, den 18. Mai um 09.00 Uhr.

Redensartlich auf „Herz und Nieren“ geprüft wird die parkähnliche Anlage unweit der „Grünen Mitte Brühl“ bereits am Wochenende 16./17. Mai, wenn der Schwimmverein SV Hellas Brühl e.V. sein internationales Schwimmfest im Freibad durchführt. Angestrebt wird, dass sich die Anlage dann bereits von ihrer besten Seite zeigt, so Dirk Faulhaber. Gewährleistet wird dies von Betriebsleiter Patrick Berndt, der nunmehr bereits seit 10 Jahren die Geschicke vor Ort leitet, im Zusammenwirken mit seinem hervorragenden Team. Um bei hoffentlich vielen hochsommerlichen Tagen ein etwaiges Anstehen an der Freibadkasse zu minimieren, werden von den Badverantwortlichen Online-Tickets sowie die „elektronischen Zutritte“ besonders empfohlen. Hierbei ist auch der zusätzliche Ein- u. Ausgang am Hallenbad eine sehr gute Alternative. Online-Tickets gibt es über das Ticket-Portal https://bruehl-baden.baeder-suite.de

Wenn möglich, sollten Besucher ihren Freibadbesuch umweltfreundlich per pedes, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln planen, da gerade bei Hochbetrieb Parkplätze rund um das Freibad erfahrungsgemäß eher rar sind. Auch „Knöllchen“ für etwaiges Falschparken lassen sich dadurch vermeiden, wird augenzwinkernd angemerkt. Für freundliche Bedienung und kulinarischen Genuss während der Freibadsaison beziehungsweise auf der schön gestalteten Sonnenterrasse kümmert sich in gewohnt liebevoller Manier Britta Fassner mit ihrer bestens harmonierenden Belegschaft.

Die Öffnungszeiten des Brühler Freibades beginnen während der gesamten Saison einheitlich um 09.00 Uhr, dauern im Mai und September bis 19.00 Uhr sowie in den Monaten Juni bis August bis 20.00 Uhr. Nähere Informationen hierzu und Auskünfte unter www.bruehl-baden.de oder Freibad-Telefon 06202-2003-521/520 sowie im Rathaus Brühl bei Herrn Dirk Faulhaber Tel. 06202-2003-130. Neuigkeiten und Infos gibt es zudem auf Facebook und Instagram. Die Verantwortlichen und Mitarbeiter des Freibades wünschen allen Gästen erholsame, hoffentlich viele sonnige Tage und viel Spaß im Freibad der Gemeinde Brühl.

Quelle

Stadtverwaltung Landau in der Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 30. April 2026, 09:21